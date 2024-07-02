Над Крымом, Брянской и Белгородской областями за минувшую ночь сбили 11 БПЛА

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым, — цитирует сообщение ТАСС.