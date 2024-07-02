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Над ом, Брянской и Белгородской областями за минувшую ночь сбили 11 БПЛА
фото: © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Над Крымом, Брянской и Белгородской областями за минувшую ночь сбили 11 БПЛА

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 02.07.2024

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 11 БПЛА над Крымом, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым, — цитирует сообщение ТАСС

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