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Над Крымом, Черным и Азовским морями ночью сбили 29 беспилотников ВСУ
фото: © РИА Новости . РИА Новости

Над Крымом, Черным и Азовским морями ночью сбили 29 беспилотников ВСУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 07.03.2025

Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей, — говорится в сообщении.

Минувшей ночью военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.

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Затем власти сообщили о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных над акваторией Черного моря, которые намеревались ударить по Севастополю.

источник: РИА Новости Крым 

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