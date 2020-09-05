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Над Крымом - циклон. Погода?
иллюстрация: pxhere.com

Над Крымом — циклон. Погода?

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:14 05.09.2020

В воскресенье, 6 сентября, циклон, образовавшийся над Крымом, по-прежнему будет оказывать влияние на погоду полуострова.

Пройдут грозовые дожди, местами сильные. Ветер северо-восточный умеренный, в центральных и восточных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха составит: ночью 12…17°, на побережье до 21°, днем 24…29°. В начале рабочей недели осадки прекратятся. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Над Крымом - циклон. Погода?

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