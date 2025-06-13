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Новости Республики
Над Крымом и Черным морем ночью уничтожили 77 беспилотников
фото: © РИА Новости . Кирилл Каллиников

Над Крымом и Черным морем ночью уничтожили 77 беспилотников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 13.06.2025

Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, всего в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, – сказано в сообщении военного ведомства РФ.

70 беспилотников нейтрализованы над территорией Республики Крым, семь – над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Орловской области, по 11 беспилотников – над Курской и Саратовской областями, девять – над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику – над Брянской и Воронежской областями.

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источник: РИА Новости Крым

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