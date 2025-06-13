Над Крымом и Черным морем ночью уничтожили 77 беспилотников

В период с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, – сказано в сообщении военного ведомства РФ.

70 беспилотников нейтрализованы над территорией Республики Крым, семь – над акваторией Черного моря, 15 – над территорией Орловской области, по 11 беспилотников – над Курской и Саратовской областями, девять – над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику – над Брянской и Воронежской областями.

источник: РИА Новости Крым