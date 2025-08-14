Над Крымом и Черным морем сбили 21 украинский беспилотник

В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, девять – над территорией Волгоградской области, по семь – над территорией Республики Крым и Ростовской области, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Белгородской области и один – над акваторией Азовского моря.

Как сообщалось, пожар и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинского беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Предыдущей ночью 46 украинских беспилотников были уничтожены над регионами России, в том числе над Крымом.

источник: РИА Новости Крым