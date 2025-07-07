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Над Крымом и Чёрным морем сбили восемь беспилотников
фото: © РИА Новости . РИА Новости

Над Крымом и Чёрным морем сбили восемь беспилотников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 07.07.2025

Атаку беспилотников отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь — в акватории Черного моря, передает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 20 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, 14 — над Курской областью,️ девять – над территорией Липецкой области, по восемь – над Брянской, Воронежской и над территорией Московского региона. Семь дронов сбили над акваторией Черного моря. По три БПЛА – над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Два – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым.

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Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

источник: РИА Новости Крым 

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