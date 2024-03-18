Над Крымом сбит реактивный беспилотник ВСУ

По информации Минобороны РФ, сегодня вечером над Крымом сбит вражеский реактивный беспилотник.

Около 21.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом, — говорится в сообщении военного ведомства.

О такой «новинке» в оснащении ВСУ как реактивный беспилотник стало известно в начале этого года. Первые сбитые нашими средствами ПВО дали необходимые выводы о конструкции БПЛА и о его иностранном происхождении.

Найденные обломки, как и сам БПЛА, имеют несколько интересных особенностей. Аппарат построен с применением современных технологий и материалов, а также его отличает высокая культура производства. Кроме того, изделие оснащено малоразмерным турбореактивным двигателем немецкой сборки. Вместе с прочими фрагментами конструкции была обнаружена боевая часть, похожая на уже известные изделия на вооружении киевского режима. Достоверная информация о происхождении такого БПЛА, его название, характеристики и т.д. пока остаются неизвестными. Однако различные особенности обломков позволяют делать предварительные предположения и выводы. Понять общие особенности изделия не мешает даже его плохое состояние – при падении аппарат фактически развалился на части и лишился некоторых деталей, — сообщало в феврале «Военное обозрение».

Новый украинский БПЛА построен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Судя по обломкам, он имеет цилиндрический фюзеляж большого удлинения; носовая часть значительно выступает перед крылом. Использовано среднерасположенное крыло с простой механизацией на задней кромке. Также предусмотрен киль. В носовой части фюзеляжа помещены боевая часть и системы управления. Центр, вероятно, вмещает топливный бак, а хвост отдан под двигатель. Воздухозаборник помещен под днищем.

Представляет интерес конструкция планера и использованные в ней материалы. Похоже, что планер собран из крупных агрегатов, выполненных из стеклоткани. Композитные детали дополнены силовым набором из карбона и фанеры. В хвосте, где находится двигатель, замечен сотовый пластик. БПЛА с таким планером должен отличаться высоким весовым совершенством и иметь хорошую аэродинамику, которая позволит улучшить летные данные.

Беспилотник оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем P400-Pro производства немецкой компании JetCat. Это изделие имеет длину 390 мм и внешний диаметр ок. 150 мм. Масса – ок. 4 кг. При работе он развивает температуру перед турбиной до 750C и создает тягу 425 Н. На максимальной тяге расход топлива достигает 1,4 л/мин. Система управления – электронная, адаптированная к применению на дистанционно управляемых летательных аппаратах. ТРД позволяет получить высокую тяговооруженность и разогнать БПЛА до достаточно высоких скоростей. Однако беспилотник, по всей видимости, является дозвуковым. Дальность полета неизвестна. При этом доступные данные позволяют предполагать способность полета на сотни километров – в зависимости от скорости, дальности и иных факторов, — пишет «Военное обозрение».

БПЛА получил осколочно-фугасную боевую часть. Вероятно, это изделие имеет обозначение ПКК-10. БЧ выполнена в цилиндрическом корпусе, почти полностью заполняемом взрывчатым веществом. В носовой части корпуса помещаются готовые поражающие элементы в виде шариков либо изготавливается кумулятивная воронка. Масса БЧ – до 20 кг.

Теперь известно, что в распоряжении противника появился еще один БПЛА ударного назначения, способный угрожать войскам в зоне боевых действий и гражданским объектам в тылу. Он отличается высоким качеством изготовления и должен показывать хорошие летные и боевые характеристики. Следует ожидать, что киевский режим продолжит применять такую технику при ее наличии.