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Над ским полуостровом сбит вражеский беспилотник
Иллюстративное фото: rider-news.ru

Над Крымским полуостровом сбит вражеский беспилотник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:10 02.05.2024

По информации Минобороны РФ, сегодня вечером, около 18:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом, — отмечается в сообщении военного ведомства.

 

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