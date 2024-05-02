Над Крымским полуостровом сбит вражеский беспилотник

По информации Минобороны РФ, сегодня вечером, около 18:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом, — отмечается в сообщении военного ведомства.