Над Крымским полуостровом сбит вражеский беспилотник

По информации Минобороны РФ, сегодня вечером, около 18:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом, — отмечается в сообщении военного ведомства.
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С тегами: Крым и Украина