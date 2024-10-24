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© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
фото: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Над регионами России уничтожили 24 беспилотника. Над Крымом в том числе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 24.10.2024

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ за сутки 23 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня были уничтожены 10 БПЛА самолетного типа, 6 из них — над территорией Белгородской области, 4 — над Курской областью. Вечером и ночью 4 БПЛА сбили в Ростовской области, еще 10 — над Крымом, — отмечает ТАСС

 

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