Над регионами России уничтожили 24 беспилотника. Над Крымом в том числе

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ за сутки 23 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня были уничтожены 10 БПЛА самолетного типа, 6 из них — над территорией Белгородской области, 4 — над Курской областью. Вечером и ночью 4 БПЛА сбили в Ростовской области, еще 10 — над Крымом, — отмечает ТАСС.