Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты «Фламинго» и три управляемые ракеты «Нептун» ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в пятницу.

Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.

Просмотры: 10