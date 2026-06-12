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Новости Республики
Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю
фото: © РИА Новости . Сергей Мирный

Над регионами России за неделю сбиты почти 5 тысяч беспилотников

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:19 12.06.2026

Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты «Фламинго» и три управляемые ракеты «Нептун» ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в пятницу.

Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.

источник: РИА Новости Крым
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