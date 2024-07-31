Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Над российскими регионами за ночь сбили 19 украинских дронов
актуально в республике
Над российскими регионами за ночь сбили 19 украинских дронов
фото: © Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Над российскими регионами за ночь сбили 19 украинских дронов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 31.07.2024

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ, в том числе 11 над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, 4 над Брянской, по 1 БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым, — цитирует сообщение ТАСС. 

В ведомстве также сообщили, что над Курской областью средства ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД».

источник: ТАСС

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Украина и Крым

Комментарии для сайта Cackle
Украина и Крым
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.