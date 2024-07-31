Над российскими регионами за ночь сбили 19 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ, в том числе 11 над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, 4 над Брянской, по 1 БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым, — цитирует сообщение ТАСС.
В ведомстве также сообщили, что над Курской областью средства ПВО уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД».
источник: ТАСС
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