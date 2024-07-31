Над российскими регионами за ночь сбили 19 украинских дронов

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, 4 над Брянской, по 1 БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым , — цитирует сообщение ТАСС.