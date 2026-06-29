Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Над Севастополем сбили 29 дронов — был пожар и повреждены дома
Новости Республики
Над Севастополем сбили 29 дронов - произошел пожар и повреждены дома
источник фото: © РИА Новости Крым

Над Севастополем сбили 29 дронов — был пожар и повреждены дома

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:49 29.06.2026

29 вражеских беспилотников уничтожили военные РФ в ходе двух ночных атак ВСУ на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате есть повреждения жилых домов, произошли пожары в лесных зонах и на виноградниках.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки сбито 29 беспилотников, — написал Развожаев в своём канале в МАКС.

По его данным, Спасательная служба города зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырех частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка. Кроме того, из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний.

За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 гектаров, обнаружено 13 очагов. Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 59 человек, 15 единиц техники. В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 квадратных метров было оперативно ликвидировано, — перечислил губернатор.

источник: РИА Новости Крым
Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.