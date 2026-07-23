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Новости Республики

Над Севастополем уничтожили 30 вражеских дронов

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 12:01 23.07.2026

30 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 23 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

За минувшие сутки наши военные вместе с мобильными огневыми группами уничтожили 30 БПЛА противника, – написал губернатор в своем канале в МАКС.

По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.

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Развожаев ранее информировал об отражении ночной атаки в Севастополе. Также враг атаковал Крым. В результате удара по республике погиб один человек и четверо ранены. Среди пострадавших двое детей.

источник: РИА Новости Крым
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