Над Севастополем уничтожили 30 вражеских дронов

30 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 23 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
За минувшие сутки наши военные вместе с мобильными огневыми группами уничтожили 30 БПЛА противника, – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его данным, люди в результате ночной атаки не пострадали.
Развожаев ранее информировал об отражении ночной атаки в Севастополе. Также враг атаковал Крым. В результате удара по республике погиб один человек и четверо ранены. Среди пострадавших двое детей.
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С тегами: Крым и Украина