Над Севастополем военные сбили два дрона ВСУ

ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Утром 9 июня в Севастополе объявлена воздушная тревога – сигнал прозвучал в 10:32, движение общественного транспорта было приостановлено.

Ранее Развожаев сообщал, что за последние сутки военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили восемь атак ВСУ, сбив 31 беспилотник, в том числе над акваторией.

Источник: Московский комсомолец Крым

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