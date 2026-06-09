Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Над Севастополем военные сбили два дрона ВСУ
Новости Республики
Над Севастополем сбили два дрона ВСУ
Фото: Московский комсомолец Крым

Над Севастополем военные сбили два дрона ВСУ

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:15 09.06.2026

ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Утром 9 июня в Севастополе объявлена воздушная тревога – сигнал прозвучал в 10:32, движение общественного транспорта было приостановлено.

Узнайте больше:  8 июня – День Карпа Карполова. Рыба, говорят, отлично сегодня ловится

Ранее Развожаев сообщал, что за последние сутки военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили восемь атак ВСУ, сбив 31 беспилотник, в том числе над акваторией.

Источник: Московский комсомолец Крым

Просмотры: 14

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.