Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Над Ялтой горит лес
актуально в республике
Над Ялтой горит лес
Фото: Ялта 24

Над Ялтой горит лес

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 20:54 08.02.2024

О пожаре в Ялтинском заповеднике сообщают соцсети. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС России по РК. Отмечается, что информация о возгорании над Ялтой поступила сегодня около 18:25. Место возгорания — район хребта Иограф.

Угрозы населенному пункту нет. По прибытии сотрудников ведомства установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 0,04 га, —  говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Всего к настоящему времени к ликвидации пожара привлечено 11 человек и шесть единиц техники.

Узнайте больше:  Две «самогонщицы» из Симферополя беззастенчиво дурили и травили своих «клиентов»

Место возгорания — район хребта Иограф.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.