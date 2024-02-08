Над Ялтой горит лес

О пожаре в Ялтинском заповеднике сообщают соцсети. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС России по РК. Отмечается, что информация о возгорании над Ялтой поступила сегодня около 18:25. Место возгорания — район хребта Иограф.
Угрозы населенному пункту нет. По прибытии сотрудников ведомства установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 0,04 га, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Всего к настоящему времени к ликвидации пожара привлечено 11 человек и шесть единиц техники.
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