Над Ялтой горит лес

О пожаре в Ялтинском заповеднике сообщают соцсети. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС России по РК. Отмечается, что информация о возгорании над Ялтой поступила сегодня около 18:25. Место возгорания — район хребта Иограф.

Угрозы населенному пункту нет. По прибытии сотрудников ведомства установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 0,04 га, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Всего к настоящему времени к ликвидации пожара привлечено 11 человек и шесть единиц техники.