Над Землёй бушует магнитная буря планетарного масштаба

иллюстрация: © РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 12.11.2025

Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитный шторм почти достигает высшего уровня G5.

Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней, – сообщают ученые.

Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, уточняют в Лаборатории. При этом геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза, поскольку ожидалось, что этой ночью к Земле подойдет только один из трех плазменных выбросов и вызовет слабую бурю уровня G1-G2.

На основании наблюдений ученые делают вывод, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел.

Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток… В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится. Прогноз на сутки, по сути, отсутствует, – констатируют ученые.

Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превысило все вспышки этого года. По энергии – оценочно в 10-20 раз. Мощный геомагнитный удар из-за произошедшей накануне вспышки прогнозировали на 12 ноября. На фоне этих событий сейчас над Землей формируются зоны полярных сияний.

источник: РИА Новости Крым 

