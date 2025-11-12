Над Землёй бушует магнитная буря планетарного масштаба

Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней, – сообщают ученые.

Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, уточняют в Лаборатории. При этом геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза, поскольку ожидалось, что этой ночью к Земле подойдет только один из трех плазменных выбросов и вызовет слабую бурю уровня G1-G2.

На основании наблюдений ученые делают вывод, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел.

Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток… В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится. Прогноз на сутки, по сути, отсутствует, – констатируют ученые.

Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превысило все вспышки этого года. По энергии – оценочно в 10-20 раз. Мощный геомагнитный удар из-за произошедшей накануне вспышки прогнозировали на 12 ноября. На фоне этих событий сейчас над Землей формируются зоны полярных сияний.

