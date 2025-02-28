Над Землёй разыгралась очередная магнитная буря

Новая магнитная буря обрушилась на Землю утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитное возмущение уровня G1 началось в три часа ночи и продолжалось до 10 часов утра. Далее в течение дня сохраняется 36-процентная вероятность магнитной бури.
С аналогичной вероятностью магнитосферные удары возможны в субботу и в воскресенье. Далее слабые всплески магнитной активности ученые ожидают только к 10 марта, однако прогноз космической погоды еще может измениться.
Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия образовавшихся на Солнце корональных дыр, в этой связи на нашу планету могут обрушиться магнитные бури, сообщала Лаборатория накануне.
источник: РИА Новости Крым
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