Надбавку к пенсии за сельский стаж получают более 450 севастопольцев

Севастопольские пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют право на 25-процентную надбавку от фиксированной выплаты, установленной к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Для этого необходимо иметь не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживать на селе и не быть трудоустроенным. Отделение СФР по Севастополю установило такую выплату 451 пенсионеру.

При подсчете «сельского» стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Список из 500 специальностей, дающих право такую на доплату утвержден Правительством России (https://base.garant.ru/72119836/).

В сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности, включается работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Кроме того, в 30-летний стаж включается не только время работы, но и периоды ухода за ребенком до полутора лет, служба в армии по призыву, отпуска и больничные, которые были во время сельского труда.

Доплата за «сельский стаж» устанавливается со дня назначения пенсии. Но в случае, если у сельского пенсионера есть документы, подтверждающие факт такой работы, он может обратиться за оформлением доплаты в клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда или в ближайшее МФЦ.

Елена Гайворонская также обратила внимание на то, что в случае переезда из сельской местности в город право на уже назначенную надбавку к пенсии сохраняется.

Получить консультацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения севастопольцы могут по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу до 16.45). Звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю