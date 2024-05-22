Надежда на таблетки: спрос на препараты от аллергии вырос на 10% за год

В 1 квартале этого года жители России приобрели 23,1 млн упаковок препаратов от аллергии, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-март 2024 года общий объем продаж достиг 5,17 млрд рублей — это на 24% выше уровня прошлого года, подсчитали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Аллергия давно перестала быть сезонной проблемой и может беспокоить в течение всего года. Мы фиксируем, что в первом квартале этого года больше всего увеличился спрос на препараты с содержанием диметиндена, который оказывает антиаллергическое и противозудное действие — в натуральном выражении продажи этих препаратов за год выросли на 18%. При этом зудом могут страдать не только аллергики, но и люди с чувствительной кожей. На 15% выросли продажи препаратов с содержанием фексофенадина, применяемого против аллергического ринита. Пик спроса на антигистаминные еще впереди, результаты этого сезона мы сможем оценить по итогам полугодия, — прокомментировал Егор Жаворонков, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак».

Аналитики «Честного знака» отметили, что россияне стали отдавать предпочтение препаратам последнего поколения. Так, средняя цена проданной упаковки увеличилась на 9% до 237 рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

По числу реализованных упаковок на душу населения лидерство принадлежит Московской области — 2 254 упаковок. Следом идут Калининградская область (2 167 упаковок), Камчатский край (2 049 упаковок), Республика Крым (1 971 упаковки) и Смоленская область (1 959 упаковок). В десятку лидеров также вошли Калужская область (1 948 упаковок), Пензенская область (1 891 упаковок), Воронежская область (1 869 упаковок), Санкт-Петербург (1 864 упаковок) и Амурская область (1 840 упаковок).

Справочно:

В РФ маркировка распространяется на 17 категорий, которые составляют 15% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению маркировки доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке на четверть, в обуви на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Совокупные эффекты от маркировки оцениваются в 791 млрд рублей.

источник: пресс-служба ЦРПТ