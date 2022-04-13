Надо же... В Севастополе подешевел хлеб. Не весь, но два основных сорта

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева прошли переговоры с крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных изделий в городе — предприятием «Царь хлеб» — по сдерживанию цен на социальные сорта хлеба.

В соответствии с достигнутой договоренностью предприятие снизило стоимость хлеба социальных сортов «Формовой» и «Дарницкий» на 4 рубля — с 24 до 20 рублей. При этом вес и состав продукта не изменится. Хлеб по этой цене можно будет приобрести в фирменной торговой сети предприятия, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.