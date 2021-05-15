Надо #ЖИТЬ... Акция в память погибшим в Казани и для поддержки их семей

Социальный проект «#ЖИТЬ» совместно с участниками региональных команд проекта «Большая перемена» и резидентами проекта «Таврида» сделали видеоролик в память погибшим в Казани и для поддержки их семей.

Главный посыл видео – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается. Под гимн проекта «#ЖИТЬ» в клипе иллюстрируются кадры с демонстрацией того, как простые люди поддерживают пострадавших – сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Помимо этого, в ролике присутствуют лидеры общественного мнения, которые адресуют слова соболезнования пострадавшим. В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить», — отмечают в редакции проекта #ЖИТЬ .

К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения и селебрити: Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.

Справка: #ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.

Инициатором и автором проекта выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.