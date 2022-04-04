Надо знать: какие законы о недвижимости начнут работать в апреле 2022 года

В апреле 2022 года в силу вступают несколько законодательных норм, которые касаются налогов на имущество, ипотеки, новостроек и требований к строительству многоквартирных домов. Большинство нововведений приняты для поддержания стройотрасли, собственников и арендаторов в условиях кризиса.

В материале РБК-Недвижимость о том, что это за законы и как они изменят жизнь россиян.

Льготная ипотека

С 1 апреля изменятся условия льготных ипотечных программ. Нововведение направлено на поддержание российских граждан и девелоперов в непростой экономической ситуации. Условия изменяются по четырем программам для покупки жилья на первичном и загородном рынках.

Новые уcловия по льготным программам

1. Льготная ипотека на новостройки

Ставка: 12% годовых вместо 7% годовых

Сумма кредита: 6 млн руб. для большинства регионов, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти — 12 млн вместо 3 млн руб.

Срок кредита: до 30 лет

Первоначальный взнос: от 15%

На что распространяется: на покупку квартир у застройщиков

Срок действия программы: до 1 июля 2022 года

2. Семейная ипотека

Ставка: не более 6% годовых

Сумма кредита: для регионов — 6 млн руб., Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленобласть — 12 млн руб.

Срок кредита: до 30 лет

Первоначальный взнос: от 15%

На что распространяется: на новостройки, на ИЖС

Срок действия программы: до 31 декабря 2023 года

Кто может оформить: семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети; семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью; родители усыновленных (удочеренных) детей

3. Сельская ипотека

Ставка: не более 3% годовых

Сумма кредита: в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа 5 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб.

Срок кредита: до 25 лет

Первоначальный взнос: от 10%

Срок действия программы: ограничений по срокам действия программы нет

На что распространяется: квартира, объект ИЖС, земельный участок

Кто может воспользоваться: действие сельской ипотеки распространяется почти на все населенные пункты с населением не более 30 тыс., кроме городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Заемщиком по этой программе может быть любой россиянин

4. Дальневосточная ипотека

Ставка: не более 2% годовых

Сумма кредита: до 6 млн руб.

Срок кредита: до 20 лет

Первоначальный взнос: от 15%

На что распространяется: квартиры в новостройках, объекты ИЖС на территории Дальнего Востока, вторичное жилье — в моногородах ДФО

Срок действия программы: до 31 декабря 2024 года

Кто может воспользоваться: молодые семьи (оба супруга не старше 35 лет); граждане не старше 35 лет, имеющие детей в возрасте до 19 лет; участники программы «Дальневосточный гектар»; граждане, которые переехали в субъекты ДФО по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов

Налог на имущество

С 1 апреля также вступает в силу закон «О внесении изменений в ч. 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Согласно документу, кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физических лиц и организаций фиксируется на уровне 1 января 2022 года. Данная норма направлена на сокращение налоговой нагрузки на граждан в период растущей экономической нестабильности, — поясняет адвокат Юлия Кремер.

Отмена штрафов для дольщиков

Еще одной мерой поддержки стройотрасли, которая начнет действовать в апреле, стало постановление правительства «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве…». Данное регулирование направлено на защиту интересов участников долевого строительства, уточнила Кремер. По ее словам, согласно постановлению, до 31 декабря 2022 года:

не начисляется неустойка в случае нарушения срока внесения платежа участником долевого строительства в соответствии с ч. 6 ст. 5 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона 214-ФЗ;

при определении размера убытков, предусмотренных ст. 10 Федерального закона 214-ФЗ, не учитываются убытки, причиненные в указанный период;

не начисляются проценты, подлежащие уплате участнику ДДУ в случае расторжения договора в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 9 Федерального закона 214-ФЗ.

Отмена требований в строительстве

В апреле все требования в строительстве будут переведены в разряд добровольных. Речь идет об отмене постановления правительства России «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений…».

Согласно нововведению, все документы в области строительного нормирования станут добровольными, что позволит сократить количество разрабатываемых специальных технических условий. Однако из-за этого вырастет ответственность специалистов по организации подготовки проектной документации, специалистов по организации строительства и органов экспертизы.

Выплата пособий без учета жилья

С 1 апреля вступают в силу поправки, согласно которым при назначении социальных пособий в совокупном доходе семьи не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий. Также при таких выплатах не будет учитываться жилая недвижимость, которая находится под арестом, — подчеркивает член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов.

Кроме того, из суммарного дохода семьи будут исключены целевые средства на развитие собственного дела; средства маткапитала, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества, резюмировал юрист.

Источник: РБК-Недвижимость

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