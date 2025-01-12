Надо знать: меры соцподдержи для льготных категорий граждан в Симферополе

Меры социальной поддержки предоставляются на основании заявления гражданина, которое может быть подано любым удобным способом. В частности, заявление на меру социальной поддержки можно подать как лично, непосредственно в департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, также заявление можно подать в отделении МФЦ, либо воспользовавшись порталом государственных услуг.

На сегодняшний день департаментом труда и социальной защиты населения продолжается предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. В частности, это скидка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, а также льготный проезд детям из числа многодетных семей в общественном транспорте, — отмечает Диана Фератова.

Кроме того, продолжается предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным семьям, в частности, государственной социальной помощи в виде социального пособия, а также государственной социальной помощи на основании социального контракта. Также продолжается предоставление выплат, которые были назначены до 31 декабря 2022 года семьям с тремя детьми и более, осуществление которых предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.

Также предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, департамент труда и социальной защиты предоставляет льготным категориям граждан, которых сегодня насчитывается более 35, скидку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (размер скидки варьируется в зависимости от льготной категории), а также льготный проезд в общественном транспорте в пределах Республики Крым.

С 1 января 2025 года на департамент труда и социальной защиты населения возложены полномочия по выдаче гражданам льготных категорий удостоверений о праве на меры социальной поддержки для проезда в общественном транспорте. Прием граждан осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу.

Получить консультации можно в телефонном режиме, а также непосредственно на официальном сайте и в социальных сетях. Вся информация о мерах социальной поддержки и контактные телефоны по видам мер социальной поддержки размещены на официальном сайте администрации города Симферополя, департамента труда и социальной защиты населения, а также в официальных социальных сетях ВКонтакте, Телеграм-канале и в социальной сети Одноклассники.

источник: пресс-служба администрации Симферополя