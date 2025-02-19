Надо знать: перечень льгот, применяемых к региональным тарифам нотариусов — Севастополь

Нотариальная палата города Севастополя сообщает, что в соответствии с утвержденным приказом Минюста России № 15 пункт 1 перечня льгот, применяемых к региональным тарифам, изложен в новой редакции. Так, перечень льгот дополняется следующими категориями лиц, которые освобождаются от взимания регионального тарифа на 100% при совершении отдельных нотариальных действий:

дети-сироты, дети-инвалиды, проживающие вне детских домов и интернатов — за выдачу свидетельства о праве на наследство;

иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации и желающие заключить контракт о прохождении военной службы в составе Вооруженных Сил Российской Федерации (далее — ВС РФ) и воинских формирований, статус которых подтверждается справкой, удостоверенной начальником пункта отбора на военную службу по контракту (начальником воинской части), при совершении следующих нотариальных действий:

— свидетельствование верности перевода документа, предоставляемого в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1237 (далее — Положение);

— свидетельствование подлинности подписи переводчика на документах, предоставляемых в соответствии с Положением;

— свидетельствование верности копий документов и выписок из них в случае, когда такие документы предоставляются в соответствии с Положением;

граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии Российской Федерации, а также граждане, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на указанных территориях, статус которых подтверждается на основании справки, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09,10.2024 № 1354, при совершении следующих нотариальных действий:

— удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;

— удостоверение завещаний, за исключением совместных завещаний супругов и завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда;

— удостоверение юридически значимых волеизъявлений;

— свидетельствование подлинности подписи на документах;

— удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и документа на бумажном носителе электронному документу;

— передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам (за исключением передачи документов лично под расписку);

— свидетельствование верности копий документов, определенных приказом Минюста России № 15;

супруг, родители и несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и заключивших контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ, при совершении следующих нотариальных действий:

— удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;

— удостоверение некоторых согласий, определенных приказом Минюста России № 15;

— свидетельствование верности копий отдельных видов документов (в одном экземпляре копии каждого такого документа);

физические лица за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании имущества лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и заключивших контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ.

Также приказом Минюста России № 15 расширен перечень нотариальных действий, к которым применяются льготы в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Приказ Минюста России № 15 вступает в силу с 14.02.2025 (по истечении 10 дней после дня официального опубликования).

источник: Нотариальная палата города Севастополя