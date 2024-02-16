Надо знать: супруги и сожители. Какая разница в статусе и правах

На рассмотрение Государственной Думы РФ внесен законопроект о выплатах «гражданским женам» погибших и пропавших без вести участников СВО. Как уточнил один из авторов инициативы, речь идет об отношениях, которые не были официальным браком, но в которых военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца.

В соответствии с законопроектом, сожительницы погибших или пропавших без вести участников СВО смогут в порядке особого производства подтвердить факт нахождения с ними в так называемом гражданском браке. Это будет возможно, если пара прожила вместе и вела общее хозяйство не менее трех лет. Или не менее одного года, но у них при этом есть совместный ребенок. Как отмечается в пояснительной записке, установленные в судебном порядке брачные отношения являются браком. Это значит, что «фактическая» супруга сможет быть наследником, получит права на социальные и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

При этом нюансы юридического оформления (или неоформления) отношений актуальны для многих граждан в разных жизненных ситуациях. Напомним, какие возможности на сегодняшний день есть только у супругов, а что доступно сожителям, а также какую роль во всем этом играет нотариус.

Как все устроено сейчас? В российском законодательстве существует один формат брака — тот, который зарегистрирован в ЗАГС. Нормы Семейного кодекса РФ распространяются только на него, а для сожителей остаются общие гражданско-правовые установки. Поэтому в имущественных и наследственных вопросах у официальных и неофициальных партнеров разное положение. Однако есть и вопросы, для решения которых статус семьи не имеет значения.

Совместная собственность

Если говорить о самых существенных юридических отличиях для официальных и неофициальных семей, пожалуй, это будут имущественные права. В соответствии с Семейным кодексом РФ, все, что нажито супругами во время брака (кроме полученных подарков и наследства), является их совместной собственностью. Сюда входят доходы от трудовой деятельности, ценные бумаги и вклады в банках, недвижимость, машины и другое имущество. Неважно, кто купил и на кого оформлена квартира — она считается общей. Поэтому ее нельзя продавать без нотариально удостоверенного согласия второй половины, а при разводе по общему правилу квадратные метры делятся пополам.

Для пар, которые не зарегистрировали свои отношения, таких положений нет. При расставании каждый уйдет с тем, что записано на его имя. Некоторые бывшие возлюбленные обращаются в суд — пытаются, например, разделить имущество, на которое потратились, или взыскать неосновательное обогащение со второй стороны. Чаще всего успеха они не добиваются.

Если законных супругов не устраивает распределение имущества по общему порядку, они могут установить свои правила брачным договором или заключить соглашение о разделе имущества. Подобные договоренности оформляются у нотариуса — он консультирует, готовит бумаги и помогает во всем разобраться. Закон не предусматривает возможности воспользоваться такой практикой для сожителей.

Если вы не женаты, но совершаете вместе крупную покупку, лучше сразу разделить «объект» и оформить его на двух собственников. Не обязательно 50/50, соотношение долей может быть любым, например, в зависимости от финансового вклада каждого. Кстати, если партнер дарит второй половине часть квартиры или машину, с этого необходимо заплатить НДФЛ.

Между тем, законные супруги не могут просто так заключать между собой возмездные или безвозмездные сделки. Допустим, в браке муж купил и оформил на себя дачу. По закону она считается общей, поэтому мужчина не может продать или передать ее жене, так как он все равно останется «наполовину собственником». Поменять режим собственности можно с помощью все того же брачного договора.

Совместные дети

Права и обязанности в отношении детей не зависят от статуса родителей. И женатые, и неженатые могут добиваться через суд или заключать нотариальное соглашение, например, об алиментах. Главное, чтобы было определено отцовство. Если чадо родилось в браке, имя законного супруга появляется в графе «отец» по умолчанию. В ином случае необходимо совместное заявление отца и матери (в некоторых ситуациях — только отца) или решение суда.

Еще одно соглашение, которые могут подписать родители, в том числе никогда не состоявшие в браке, — о месте жительства и порядке общения с ребенком. В таком документе родители, помимо места проживания, могут определить и нюансы общения с ребенком того родителя, который живет отдельно. Можно прописать и то, в какой форме, как часто и как долго они могут видеться. Кроме того, в соглашении можно учесть, кто и какие расходы на ребенка берет на себя, а также другие важные моменты.

Вместе с тем статус пары имеет принципиальное значение для создания приемной семьи или усыновления общего ребенка. Здесь официальный брак — обязательный пункт.

Наследство

В настоящее время партнеры, не связанные брачными узами, по закону не могут быть наследниками первой очереди в отношении друг друга. Гражданский кодекс предусматривает такую возможность только для официальных супругов.

Есть, правда, нюанс: наследство может получить нетрудоспособный сожитель, который был на иждивении у наследодателя и жил с ним не менее года до его смерти. Эти факты придется доказывать в суде. Оптимальнее заранее оформить у нотариуса завещание или наследственный договор — в них в качестве наследника можно включить любого человека.

Кстати, супруги могут составить совместное завещание, люди, живущие вне официального брака, — нет. При этом им доступен другой формат — наследственный договор. В таком документе прописываются условия, на основании которых после смерти наследодателя то или иное имущество перейдет в собственность другой стороны договора, то есть потенциального наследника. Отметим, что в наследственном договоре могут быть предусмотрены различные условия.

Финансовые вопросы

По закону супруги могут требовать друг от друга финансовой поддержки — во время брака и даже после его расторжения. У тех, кто «не сходил в ЗАГС», права на алименты нет. Важно не путать, что в данном случае речь идет именно о содержании партнера, а не ребенка.

Многие привыкли, что бюджеты в семье — общие, и можно без спроса тратить деньги с карты мужа или жены. С точки зрения закона такие действия могут быть признаны правонарушением — даже когда речь идет об официальных супругах. Поэтому будет не лишним позаботиться о легальном «разрешении»: сделать соответствующую доверенность, открыть общий счет или выпустить дополнительную карту к счету кого-то из супругов или сожителей.

Существуют специальные программы для зарегистрированных семей, в том числе льготная ипотека. Сожители, в свою очередь, могут стать поручителями друг для друга или созаемщиками по кредиту, если банк предусматривает такие форматы. При этом нужно учитывать, что, если кредит оформлен на одного из сожителей, его долговые обязательства не перейдут второму. Тогда как супругам иногда приходится отвечать за долги второй половины, даже если их имена не вписаны в кредитный договор.

Клинический случай

Пары часто задаются вопросом, можно ли попасть в реанимацию к неофициальному супругу, есть ли право принимать медицинские решения за него? Рассказываем. Правила посещения в стационаре, включая реанимационное отделение, устанавливаются приказом Минздрава и положениями конкретных медицинских организаций. В целом, навещать пациента с его согласия могут как родственники, так и другие лица. Правда, бывают ситуации, когда даже при наличии письменного согласия «авторизованного» посетителя могут не пустить в палату по решению главврача. Например, если пациент находится в тяжелом состоянии.

Есть вещи, которые недоступны ни супругу, ни сожителю. Так, нельзя выдать нотариальную доверенность или иной документ, позволяющий принимать медицинские решения за вас какому-нибудь третьему лицу, вне зависимости от его статуса. По закону только сам гражданин может принимать решения о тех или иных манипуляциях (или законный представитель — в отношении несовершеннолетних до 15 лет, недееспособных, а также некоторых других категорий граждан).

Если есть угроза для жизни пациента, а сам он не может выразить свою волю, медики могут решать самостоятельно. А вот получить информацию о здоровье пациента — во время лечения или в случае смерти — может любой человек, которого тот предварительно выбрал.

источник: Нотариальная палата Самарской области