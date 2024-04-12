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Наглый вор ограбил водителя севастопольской маршрутки
Вариация на тему всем известных "Джентльменов удачи"

Наглый вор ограбил водителя севастопольской маршрутки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:57 12.04.2024

«Наглость – воровское счастье», — подумал 27-летний оболтус и решился на грабеж. Итак, место действия «Джентльмена удачи»: севастопольская маршрутка (с пассажирами). Действующие лица: инспекторы ГИБДД, остановившие автобус, водитель, который вышел к инспекторам, пассажиры и «главный герой» — ранее судимый за кражу и клевету молодой мужчина.

Днём автоинспекторы остановили пассажирский автобус за нарушение ПДД и начали составлять административный материал в отношении водителя. В то время, пока перевозчик отсутствовал, его 27-летний пассажир подошел к выходу из салона, увидел барсетку, принадлежащую водителю, и открыто похитил из неё 2 500 рублей. Это заметила другая пассажирка и начала кричать, чтобы привлечь внимание сотрудников полиции.

Испугавшись, злоумышленник с похищенными деньгами быстро вышел из автобуса и попытался скрыться. Убегая от стражей порядка, он по дороге спрятал свою куртку с похищенными деньгами в кусты. Довести до конца задуманное ему не удалось – сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали его и доставили в ОМВД России по Нахимовскому району для дальнейшего разбирательства. Задержанный полностью признал свою вину и указал оперативникам уголовного розыска место, где спрятал похищенную сумму, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

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