Наглый вор ограбил водителя севастопольской маршрутки

«Наглость – воровское счастье», — подумал 27-летний оболтус и решился на грабеж. Итак, место действия «Джентльмена удачи»: севастопольская маршрутка (с пассажирами). Действующие лица: инспекторы ГИБДД, остановившие автобус, водитель, который вышел к инспекторам, пассажиры и «главный герой» — ранее судимый за кражу и клевету молодой мужчина.

Днём автоинспекторы остановили пассажирский автобус за нарушение ПДД и начали составлять административный материал в отношении водителя. В то время, пока перевозчик отсутствовал, его 27-летний пассажир подошел к выходу из салона, увидел барсетку, принадлежащую водителю, и открыто похитил из неё 2 500 рублей. Это заметила другая пассажирка и начала кричать, чтобы привлечь внимание сотрудников полиции.

Испугавшись, злоумышленник с похищенными деньгами быстро вышел из автобуса и попытался скрыться. Убегая от стражей порядка, он по дороге спрятал свою куртку с похищенными деньгами в кусты. Довести до конца задуманное ему не удалось – сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали его и доставили в ОМВД России по Нахимовскому району для дальнейшего разбирательства. Задержанный полностью признал свою вину и указал оперативникам уголовного розыска место, где спрятал похищенную сумму, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.