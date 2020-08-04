Награда для маленькой героини. В Крыму решили отметить семилетнюю девочку из Тулы, и вот за что

Министр ЧС РК Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю девочку Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения пятилетнего мальчика Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский АО). Инцидент произошел 1 августа в Крыму, в одном из частных отелей в пригороде Уютное (городской округ Судак).

На размещенном в соцсетях видео видно, как пятилетний мальчик Арсений катался на самокате и случайно упал в бассейн. В ту же секунду семилетняя девочка не раздумывая, как была в платье — бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке.

Такой поступок без сомнений заслуживает уважения и поощрения. Специалисты ГКУ РК «КРЫМ- СПАС» совместно с членами Крымского регионального отделения Общероссийский общественной организации «Российский Союз спасателей» уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка безусловно необходимо представить к награде, — отметил крымский министр ЧС.

Известно, что девочку зовут Даша Павлова. Подробнее о маленькой героине — в репортаже Крым24 .