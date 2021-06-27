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Награда нашла героев. В Севастополе поощрили волонтеров, которые помогли найти потерявшегося подростка

Награда нашла героев. В Севастополе поощрили волонтеров, которые помогли найти потерявшегося подростка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:11 27.06.2021

Вечером 1 июня в Международный день защиты детей многодетная семья гуляла в лесном массиве возле Скельской пещеры. Во время прогулки 14-летний мальчик ускорился и незаметно для родителей ушёл по тропе вглубь леса. Когда в течение часа самостоятельно разыскать сына не удалось, отец обратился в полицию. На поиски подростка прибыли сотрудники полиции, спасатели МЧС, кинологи и волонтёры из числа местных жителей.

Именно волонтёры, знающие каждую тропинку в здешних лесах, первыми разыскали заблудившегося мальчика. После осмотра медиками его передали родителям.

Сегодня на территории средней общеобразовательной школы № 47 в селе Орлином Балаклавского района прошла церемония награждения героев-волонтеров. Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД по г. Севастополю, подполковник полиции Сергей Григоренко поблагодарил неравнодушных севастопольцев за помощь в поиске подростка, вручил им благодарности начальника УМВД России по г. Севастополю генерал-майора полиции Павла Гищенко и ценные подарки.

Фото и материалы: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Награда нашла героев. В Севастополе поощрили волонтеров, которые помогли найти потерявшегося подростка

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