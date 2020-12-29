Награда за «Массандру» догнала главу администрации Ялты

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 815 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ размещен на официальном портале правовой информации. Глава администрации Ялты Янина Павленко стала заслуженным работником сельского хозяйства РФ. Но награда эта, скажем так, за успехи на прежней должности – руководителя «Массандры»,

Присвоить почетное звание «Заслуженный работник с/х Российской Федерации» гендиректору государственного унитарного предприятия РК «ПАО Массандра» Павленко Янине Петровне, – говорится в тексте указа Главы государства.

В документе отмечается, что звания она удостоена «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».

Янина Павленко возглавляла ГУП РК «ПАО Массандра» с февраля 2015 до 20 ноября 2020 года. С 24 декабря она – глава администрации Ялты.