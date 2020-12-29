Награда за «Массандру» догнала главу администрации Ялты

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 815 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ
Присвоить почетное звание «Заслуженный работник с/х Российской Федерации» гендиректору государственного унитарного предприятия РК «ПАО Массандра» Павленко Янине Петровне, – говорится в тексте указа Главы государства.
В документе отмечается, что звания она удостоена «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».
Янина Павленко возглавляла ГУП РК «ПАО Массандра» с февраля 2015 до 20 ноября 2020 года. С 24 декабря она – глава администрации Ялты.
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