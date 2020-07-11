Нагрузка на крымскую «горячую линию» минкурортов увеличилась почти в 20 раз

За полгода на «горячую линию» минкурортов Крыма поступило более 11 тыс. звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было около 600 обращений. При этом, большая часть звонков поступила за июнь и май – 9 522. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В июле частота обращений начала снижаться — в первую неделю поступило около 600 звонков, тогда как в первую неделю июня почти 1800.

Это связано с тем, что курортный сезон уже вошел в активную фазу, большинство вопросов урегулировано и у туристов есть понимание какие требования Роспотребнадзора действуют для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, — отметил Волченко.

Ситуационный центр, созданный по инициативе минкурортов РК на базе круглосуточного call-центра «горячей линии», в оперативном режиме отрабатывает все запросы туристов и социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Обращения принимаются круглосуточно, чтобы гости и жители Крыма оперативно получали всю самую актуальную информацию.

Гостей Республики интересовали, прежде всего, правила въезда в Крым в условиях действующего режима повышенной готовности, необходимость иметь при себе тест на отсутствие COVID-19 и изменения в посещении пляжа. Также популярными были вопросы туристов об объектах размещения и питания, туристских агентствах, достопримечательностях, турмаршрутах и транспортных услугах, — уточнили в министерстве.

География респондентов очень широка, звонки поступили из 75 субъектов Российской Федерации. Лидируют по количеству обращений Москва и Санкт-Петеребург. Также были обращения из ЛНД, ДНР, Республики Беларусь, Германии, Украины, Киргизской республики, Франции и Чехии.

Как подчеркнул Вадим Волченко, в нынешних непростых условиях было очень важно поддержать крымчан и туристов, дать им полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму и, в случае необходимости, помочь им решить проблемные вопросы.

Бесплатная «горячая линия» — 8-800-511-80-18 — работает круглогодично, в курортный сезон с апреля по конец октября с 9:00 до 21:00 отвечают операторы. В остальное время можно оставить голосовое сообщение и получить звонок от оператора с решением вопроса в рабочее время.