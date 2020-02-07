Находки, обнаруженные на площади Ушакова и пл. Лазарева, не подлежат консервации

О том, что находки, обнаруженные в ходе реконструкции ул. Большая Морская на площади Ушакова и пл. Лазарева, не подлежат консервации, сообщили члены рабочей группы, которая создана для исследования находок.

Сегодня мы можем четко говорить об исследованиях на площади Ушакова. Нами были проведены разведочные работы, что позволило подробно изучить выявленные объекты. Изучили конструктив изнутри, обнаружены предметы из железа, прутья и трубы небольшого диаметра, фрагменты кабеля, пластиковое ведерко. На данный момент объекты изучены, на следующей неделе планируется изучение его конструктива при демонтаже с помощью техники. Объект не является древним, и в полной мере его назвать объектом археологического наследия нельзя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяну Сарапулкину.

Напомним, компания-подрядчик, которая выполняет работы по реконструкции Большой Морской, заключила долгосрочный договор с Херсонесом на сопровождение работ по отслеживанию и оценке всех находок, обнаруженных в ходе реконструкции.

Эксперты Херсонеса, аттестованные при Минкульте, и историк Севгу обследовали находки, обнаруженные в ходе реконструкции Большой Морской. Участки не подлежат консервации, и подрядчики могут возобновлять работы. Мы благодарны ученым, которые помогают качественно и оперативно обследовать участки. На сегодняшний день нет угрозы срыва сроков работ, – рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.

Объекты не носят характер «эксклюзива». Такие дренажные системы, как на пл. Ушакова есть по всему городу. Объект на пл. Лазарева интересный, но серьезного исторического значения не имеет. Есть хорошо сохранившееся дело в нашем архиве, в котором указаны все аспекты, связанные со строительством ветки трамвая на пл. Лазарева, – уточнил Семен Осиповский.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя