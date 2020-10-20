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"Найдём тех, кто справится"... Глава Крыма уволил главу Службы автомобильных дорог РК
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

«Найдём тех, кто справится»… Глава Крыма уволил главу Службы автомобильных дорог РК

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:01 20.10.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил об увольнении начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым Александра Нефедова:

Сегодня в рамках рабочего выезда и осмотра объектов ФЦП и дорожного строительства в Симферопольском районе мной принято решение об увольнении главы ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александра Викторовича Нефедова.

По словам Сергея Аксёнова, с объектами дорожного строительства в Симферопольском районе сложилась вопиющая ситуация, выходящая за рамки приличия.

Все графики вчера были опять актуализированы, уточнены, а по факту ни на одном объекте, практически, работы не велись. Графики к единой форме не приведены. При всем этом хаосе начальник Службы автомобильных дорог на объектах не появлялся. Поэтому решение справедливое. Придут люди, которые будут отвечать за свои действия и слова, если уж взяли на себя обязательства и подписали контракт, — заявил Глава Крыма.

Подобные решения, говорит Глава Крыма, будут приниматься и в дальнейшем:

Не будет точности – будут искать себе другую работу. Найдем тех, кто справится.

Ранее – в августе – Александру Нефедову был объявлен выговор «за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах».

И сегодня же, напомним, коллективу Министерству транспорта РК был представлен новый руководитель — здесь.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

"Найдём тех, кто справится"... Глава Крыма уволил главу Службы автомобильных дорог РК

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