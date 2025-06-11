Накануне Дня России крымчанам вручили награды

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам за поддержку Президента России Владимира Путина и Вооруженных Сил РФ.

Свою любовь и преданность нашей великой Родине мы доказали еще в 2014 году. Вот уже 11 лет все крымчане, как один, достойно трудятся не только на благо родного Крыма, но и всей России. Спасибо вам за это, спасибо за ваш вклад в наше общее дело Победы. Уверен, что все решения Лидера, все задачи, которые выполняют наши ребята в зоне спецоперации, будут реализованы, а все цели – достигнуты. Верим в наших защитников, верим в нашу большую страну, – отмечает Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден Почета, орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу на пожаре», почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Благодарности Президента Российской Федерации, орден «За верность долгу», медали «За защиту Республики Крым», медаль «За отличие в труде», медали «Родительская доблесть», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», другие.

Также в рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил 14-летним крымчанам их первые паспорта граждан Российской Федерации, пожелав молодому поколению успехов, вдохновения и осуществления всех добрых замыслов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым