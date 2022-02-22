Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам

Глава РК Сергей Аксёнов в преддверии Дня защитника Отечества вручил заслуженные награды.

Поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Защита Отечества всегда считалась в нашей стране почетным и всенародным делом. Благодаря своим союзникам, армии и флоту, Россия сегодня – сильная страна. Решения, которые принимает наш Президент, это доказываю, — сказал Глава Республики.

Аксёнов напомнил о том, что 23 февраля 2014 года началось формирование отрядов Народного ополчения Крыма.

Мы на деле доказали свою верность славным традициям народных ополчений всех времен. Хочу пожелать крымчанам мирного неба над головой, — заключил Глава Крыма.

В ходе мероприятия крымчанам были вручены заслуженные награды: орден Почета, орден «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», Почётная грамота Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым.

Фото и материалы: пресс-служба Главы РК.

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