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Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам

Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 22.02.2022

Глава РК Сергей Аксёнов в преддверии Дня защитника Отечества вручил заслуженные награды.

Поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Защита Отечества всегда считалась в нашей стране почетным и всенародным делом. Благодаря своим союзникам, армии и флоту, Россия сегодня – сильная страна. Решения, которые принимает наш Президент, это доказываю, — сказал Глава Республики.

Аксёнов напомнил о том, что 23 февраля 2014 года началось формирование отрядов Народного ополчения Крыма.

Мы на деле доказали свою верность славным традициям народных ополчений всех времен. Хочу пожелать крымчанам мирного неба над головой, — заключил Глава Крыма.

В ходе мероприятия крымчанам были вручены заслуженные награды: орден Почета, орден «За верность долгу», медаль «За защиту Республики Крым», Почётная грамота Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым.

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Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам Накануне Дня защитника Отечества Глава РК Сергей Аксёнов вручил награды крымчанам

Фото и материалы: пресс-служба Главы РК.


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