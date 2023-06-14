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Накануне вечером в лесу, у внутренней гряды Крымских гор искали заблудившегося мужчину
Фото: ГУ МЧС России по РК

Накануне вечером в лесу, у внутренней гряды Крымских гор искали заблудившегося мужчину

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:06 14.06.2023

13 июня, в 17:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Кизиловое Симферопольского района заблудился мужчина. Требуется помощь спасателей. Отметим, что Кизиловое расположено на юге Симферопольского района, у левого берега реки Альмы, неподалеку от внутренней гряды Крымских гор. Совсем рядом – Партизанское водохранилище и заповедные леса. Там-то и заплутал крымчанин.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место спасателями были проведены мероприятия по поиску мужчины. После чего его вывели в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Мужчину разыскали еще засветло. Всего в спасательной операции от МЧС было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

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