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Накануне вечером в Ялте потушили пожар в многоквартирном доме

Накануне вечером в Ялте потушили пожар в многоквартирном доме

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:55 17.06.2024

Вечером 16 июня (в 21:30) в МЧС поступило сообщение о пожаре на 3-м этаже многоквартирного дома в Ялте, на ул. Свердлова.

По прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что квартира полностью охвачена пламенем на площади 25 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

По информации чрезвычайного ведомства, пожар был локализован в 21:52, а полностью потушен в 2:25. Пострадавших нет. Причины пожара установят дознаватели МЧС России. Всего в ликвидации возгорания задействовано от МЧС России: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

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За минувшую неделю в Крыму произошло 72 пожара, из них возгораний сухой растительности — 57. Самое главное, погибших, пострадавших нет.

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