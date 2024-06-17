Накануне вечером в Ялте потушили пожар в многоквартирном доме

Вечером 16 июня (в 21:30) в МЧС поступило сообщение о пожаре на 3-м этаже многоквартирного дома в Ялте, на ул. Свердлова.

По прибытии на место происшествия первых пожарных расчётов было установлено, что квартира полностью охвачена пламенем на площади 25 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

По информации чрезвычайного ведомства, пожар был локализован в 21:52, а полностью потушен в 2:25. Пострадавших нет. Причины пожара установят дознаватели МЧС России. Всего в ликвидации возгорания задействовано от МЧС России: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

За минувшую неделю в Крыму произошло 72 пожара, из них возгораний сухой растительности — 57. Самое главное, погибших, пострадавших нет.