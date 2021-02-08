«Накуролесил»: грабеж и две кражи за 60 дней. Криминальное чтиво из Евпатории

В Евпатории сотрудники полиции задержали 25-летего ранее неоднократно судимого местного жителя, который всего за 2 месяца совершил грабеж и две кражи.

Установлено, что в начале декабря 2020 года задержанный во время застолья выхватил из рук своей знакомой мобильный телефон стоимостью 8000 рублей, после чего скрылся. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабёж). В этот же месяц подозреваемый пошел на преступление в отношении уже другой знакомой. В этот раз он дождался, когда она отвлечётся и украл её мобильный телефон стоимостью 5000 рублей. Объектом третьего преступления стал тоже мобильный телефон стоимостью 10 000 рублей, небрежно оставленный хозяином в незапертом припаркованном автомобиле. По указанным фактам отделом дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), — рассказали подробности в МВД по РК.

Часть похищенного изъята сотрудниками полиции в рамках расследования уголовных дел и в ближайшее время будет возвращена законным владельцам.

МВД по Республике Крым предупреждает: будьте бдительными и не оставляйте без присмотра свое имущество в кафе и иных общественных местах. Кроме того, воздержитесь от совместного употребления спиртного с малознакомыми людьми. Если же вы стали жертвой преступления, немедленно обратитесь в полицию. И помните – раскрывать преступления по «горячим следам» всегда легче.