Налоги для ИП: обзор изменений в 2024 году

В следующем году предпринимателей, отмечает портал Banki.ru, ждет несколько важных изменений. Уточнили, что означают новые правила налогообложения и сдачи отчетности и как предпринимателям сделать свою деятельность удобнее с помощью сервисов Ozon Банка.

1.Страховые взносы для ИП в 2024 году

Страховые взносы уже не делят отдельно на пенсионное и медицинское страхование. Установлен «совокупный фиксированный размер» страховых взносов, в 2024 году он увеличивается до 49 500 рублей за полный 2024 год, если доход предпринимателя не превысит 300 000 руб. Если лимит будет превышен, то придется доплатить 1% от суммы превышения. Страховые взносы перечисляются одной суммой с единого налогового счета (ЕНС).

Из плюсов — банки не взимают комиссию за перевод денег с расчетного счета на ЕНС. Чтобы получить больше выгоды при переводах в другие организации, предприниматель может открыть еще один счет, чтобы использовать преимущества, которые предлагают другие банки. Например, Ozon Банк предлагает бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а еще бесплатные переводы, а также вывод средств на свои карты в любом банке в каждом тарифе. Для предпринимателей, которые станут клиентами банка, действует специальная акция — бесплатные переводы юридическим лицам.

2. ЕНС и ЕНП для ИП в 2024 году

С 2024 года единый налоговый счет и единый налоговый платеж стали обязательными для всех предпринимателей. Больше нельзя будет формировать платежки со статусом 02 на отдельные КБК налогов и взносов. Все налоги и взносы, которые входят в состав единого налогового платежа, нужно будет перечислять поручениями со статусом 01 на КБК ЕНП — 18201061201010000510. Важно, что обязательные платежи надо перечислять в составе ЕНП не позднее 28-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты.

Обязательные платежи иногда приводят к кассовым разрывам, и предпринимателю приходится выбирать, вложиться в закупку или выполнить обязательства перед государством. Конечно, налоги нужно платить обязательно, но прибыль важна для развития бизнеса.

Оzon Банк предлагает индивидуальным предпринимателям два инструмента, чтобы избежать неприятного выбора: сервис «Деньги на закупки» и онлайн-кредит.

Сервис «Деньги на закупки» подойдет для ситуаций, когда нужна отсрочка платежа. Ozon внесет оплату поставщику товара или услуг, а продавец возместит средства маркетплейсу с отсрочкой до 90 дней без записей в кредитной истории.

Онлайн-кредит на любые цели выручит, если срочно понадобилась большая сумма, например, на масштабирование бизнеса. Кредит поможет вовремя поменять оборудование или быстро запустить продвижение. Заявку можно оставить на сайте: решение, как правило, приходит через несколько минут, а деньги поступают на счет уже на следующий рабочий день.

3. Изменение ставки УСН при переезде для ИП в 2024 году

Федеральные ставки для тех, кто использует упрощенную систему налогообложения: 6% «доходы» и 15% «доходы минус расходы». В некоторых регионах ставки существенно меньше — от 1% «доходы», от 5% «доходы минус расходы». С 1 января 2024 года ИП, которые переехали в другой регион и сменили прописку, могут применять ставки по новому месту жительства и таким образом уменьшить свои обязательные платежи.

Пониженная ставка определяется не только местом регистрации, но и видом деятельности. Получить выгодные проценты по УСН могут промышленные производства, IT-компании и некоторые другие предприятия. Если индивидуальный предприниматель занимается более традиционным бизнесом — торговлей или сферой услуг, то стоит поискать альтернативные инструменты снижения затрат.

Ozon Fintech для своих продавцов разработал особенный сервис — «Деньги до продаж». Предприниматели еще до продажи своего товара со склада могут получить средства и потратить на равномерное развитие бизнеса: продавец получает деньги до продажи товаров и сразу вкладывает их в оборот — выстраивается непрерывная цепочка поставок, товар всегда есть на складе и есть деньги на пополнение запасов. Особенно актуально для тех, у кого нет богатой кредитной истории, а деньги на развитие нужны сейчас.

4. Личный налоговый кабинет для ИП в 2024 году

С 1 апреля 2024 года ИП могут использовать свой личный кабинет для отправки и получения налоговых документов. Все документы, которые ИП передают через личный кабинет, нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изменения для ИП-работодателей в 2024 году

Страховые взносы за сотрудников

Взносы предприниматель уплачивает с учетом новой предельной базы. Ее размер в 2024 году достигает 2 225 000 рублей.

Необлагаемые лимиты по НДФЛ

Новые нормы: суточные в размере 700 рублей для командировок в пределах РФ, суточные в размере 2 500 рублей для командировок за пределами РФ.

НДФЛ для дистанционных сотрудников

С доходов удаленщиков нужно считать налог по основной ставке — 13% с доходов до 5 млн рублей и 15% с доходов свыше 5 млн рублей, независимо от того, в какой стране трудится работник.

Отчет 6-НДФЛ

С 2024 года ИП-работодатели будут подавать отчет 6-НДФЛ по новой форме.

Коротко о том, что ждет ИП в 2024-м

Налоговые ставки для малого бизнеса не изменились, но страховые взносы растут.

Процесс уплаты обязательных взносов упростился за счет цифровизации, но от предпринимателя требуется не отставать от технологий. КЭП — обязательный атрибут для бизнеса.

Из-за высокой ключевой ставки обычное кредитование становится менее доступным малому бизнесу. На первый план выходят новые сервисы: факторинг, онлайн-кредиты и альтернативное кредитование.

Способ снизить операционные расходы — открыть новый расчетный счет, чтобы получить максимум преимуществ в рамках акции: бесплатное открытие и переводы, нулевые комиссии при переводе денег.

источник: Banki.ru