Налоги и льготы: законы о недвижимости, которые вступят в силу в 2020 году

С 1 января 2020 года вступают в силу несколько законов о недвижимости, которые существенно изменят жизнь россиян. Они касаются налогообложения, льгот при продаже квартир, изъятия жилья и нового порядка установки счетчиков.

О том, как изменится рынок недвижимости в 2020 году, в обзоре РБК-Недвижимость .

Налоговая льгота при продаже жилья

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, согласно которому граждане смогут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно было в их собственности более трех лет. Ранее эта льгота действовала для жилой недвижимости, которая находится в собственности более пяти лет.

Для того чтобы подпасть под действие нового закона, у собственника не должно быть никакого другого жилого помещения или доли в праве собственности на жилье.

Льгота также действует, если россиянин продал один объект недвижимости и купил другой. При этом должно выполняться условие, что новое жилье приобрели в течение 90 дней до того, как по старому объекту зарегистрировали переход права собственности к покупателю.

Изменение расчета налога на имущество

С Нового года налог на имущество физических лиц во всех регионах, кроме Севастополя, продолжит рассчитываться по кадастровой стоимости объектов. Для всех жилых домов, квартир и комнат действует не облагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости для 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м соответственно. Данный закон был принят в 2018 году.

В первые три года после вступления документа в силу при расчете налога применяются понижающие коэффициенты: в первый — 0,2, во второй — 0,4 и в третий — 0,6. Начиная с третьего года применения в регионе кадастровой стоимости сумма налога не может вырасти более чем на 10%. Исключение составляют объекты торгово-офисного назначения.

С 2020 года также вступает в силу закон, согласно которому для граждан, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Запрет на изъятие жилья

С нового года также вступает в силу закон, который исключает возможность истребования у добросовестных приобретателей жилья со стороны органов публичной власти в случае, если покупатели полагались на сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно закону, механизм правовой защиты распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые получили жилое помещение безвозмездно, например в порядке дарения или наследования. В документе уточняется, что добросовестными приобретателями предусмотрена возможность получения компенсации за утраченную недвижимость в размере кадастровой стоимости или причиненного в связи с этим реального ущерба.

Обязательная установка умных счетчиков

С июля 2020 года вступает в силу закон о необходимости устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии при новых подключениях или замене старых счетчиков. С июля 2020 года обязанности по учету электричества в многоэтажках будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании.

Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью умных счетчиков к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание систем учета нового типа будут включены в тариф за электроэнергию.