Налоги при сдаче недвижимости: кто, кому и сколько должен

Сдача недвижимости в аренду подразумевает получение собственником дохода. В соответствии с российским законодательством доходы физических лиц облагаются налогами.

Необходимость выплачивать НДФЛ с аренды жилья указана в пп.4 п.3 ст.208 НК РФ. Ставка бюджетных отчислений, отмечает Правовой Центр , регулируется статьями НК РФ, а ее размер зависит от статуса плательщика.

Какие налоги платятся при сдаче квартиры

Законодательством РФ предусмотрена обязательная выплата налоговых отчислений с сумм, полученных при сдаче жилья в аренду. Выплаты уплачиваются независимо от того сдается квартира физическим или юридическим лицам. Собственник жилья обязан заключать договор найма с жильцами. В соглашении прописывается сумма, которую ежемесячно уплачивают квартиросъемщики. Именно с нее и будет рассчитываться налоговая ставка.

Обратите внимание, что если в договоре указана не только сама аренда, но и компенсация коммунальных платежей, то удержания высчитываются не со всей суммы. Из указанного в соглашении размера вычитаются деньги, уплачиваемые ежемесячно по счетчикам. Оставшаяся сумма и есть налоговая база. Государство предлагает несколько вариантов исчисления налогов на доход. Владелец может исчислять их как физическое лицо или зарегистрировать ИП для ведения предпринимательской деятельности. С 2019 года появился и третий вариант расчета — налог на доходы самозанятых лиц. В каждом случае ставка отличается. Какой способ будет более выгодным и удобным в том или ином случае зависит от многих факторов и высчитывается индивидуально, — говорит едущий юрист портала «Правовой.Центр» Михаил Суворов.



Если собственник ИП

Зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем может каждый. При работе на ИП можно выбирать разные варианты налоговых отчислений. Если речь идет о доходах, получаемых от сдачи в аренду квартиры, то подойдет упрощенная система налогообложения.

В соответствии со статьей 346.20 НК РФ арендодатель на ИП с упрощенной системой налогообложения может выбрать два варианта расчетов налоговых выплат:

Уплачивать со всей суммы получаемых доходов 6%.

Высчитывать из полученных доходов все понесенные расходы, а из оставшейся суммы платить 15%.

При сдаче жилья в наём на длительный период выгоднее первая схема. Если речь идет о посуточной сдаче, то может подойти второй пункт.

Кроме налога с полученного дохода предприниматель оплачивает еще дополнительные взносы в пенсионный фонд и на медицинское страхование.

При регистрации ИП арендодатель получает возможность формировать страховой стаж за весь период ведения предпринимательской деятельности. Но стоит учитывать, что процедура оформления ИП требует времени, сил и бумажной волокиты.

К тому же собственнику жилья придется вести бухгалтерский учет своей деятельности и отчитываться перед налоговой, а также оплачивать взносы в Пенсионный фонд и в ФОМС.

Если собственник самозанятый гражданин

Налог на самозанятых введен пока не во всех регионах страны. Он действует с 1 января 2019 года в экспериментальном режиме только в 19 субъектах, например, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и т.д. Этот способ налоговых отчислений один из самых удобных и выгодных для арендодателей.

Воспользоваться им могут только те собственники жилья, доход которых за год составляет менее 2,4 миллиона рублей.

Зарегистрироваться как самозанятый можно не выходя из дома, воспользовавшись интернет-приложением «Мой налог». Доступ к нему предоставляется бесплатно. В приложении есть возможность проводить финансовые сделки и получать фискальные чеки. Информация по ним сразу же поступает в налоговую инспекцию.

Самозанятые выплачивают всего 4% с дохода, если сдают квартиру в аренду физлицу. В случае, когда договор найма подписывается с юридическими лицами, ставка повышается до 6%. Налоговые отчисления регулируются статьей 10 ФЗ №422.

Отчисления производятся ежемесячно через мобильное приложение. При расчете налога по ставке 4% самозанятый автоматически считается застрахованным в ФОМС, так как часть средств (из 4%) перечисляется туда.

Если собственник физическое лицо

Для легальной сдачи жилья в аренду можно не проходить ни какую регистрацию, а платить налоги как физлицо. Налогоплательщик просто раз в год подает налоговую декларацию о полученных доходах в ФНС и с указанной суммы уплачивает положенные по закону отчисления.

В соответствии со статьей 224 НК РФ физлица обязаны выплатить НДФЛ в размере:

13%, если они являются резидентами РФ;

30%, если речь идет о нерезидентах.

Такой вариант расчета удобен тем, что не требует ежемесячного учета и оплаты. К тому же получатель имеет право подать заявку на возврат части уплаченного НДФЛ за последние три года. Налоговый вычет можно получить при наличии документального обоснования крупных трат, например, на лечение или на покупку жилья.

Ответственность за неуплату налогов

Налоговое законодательство довольно жестко относится к неплательщикам и предусматривает ряд административных и уголовных наказаний за данную провинность. Неуплата налогов с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, повлечет:

Штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, если плательщик не вовремя уплатил отчисления или сделал это в неполном размере по незнанию или ошибке. При намеренном нарушении закона размер штрафа увеличивается вдвое. За каждый день просрочки в обоих случаях начисляется пеня. Статья 122 НК РФ.

Штраф до 300 000 рублей/исправительные работы сроком до 480 часов/арест до полугода, для предпринимателей, которые не соблюдают действующие законодательные нормы. Статья 171 УК РФ.

Штраф от 100 000 до 300 000 рублей, или принудительные работы на срок до 1 года, или арест до 6 месяцев за уклонение от налоговых отчислений в бюджет. Статья 198 УК РФ.

Особо злостные неплательщики, которые получают большие доходы и уклоняются от уплаты, могут попасть в тюрьму на срок до 3-х лет в соответствии с п.2 ст. 198 УК РФ.

Своевременное оплаченные отчисления избавят собственника жилья от административного и/или уголовного преследования.

Источник: Правовой Центр

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