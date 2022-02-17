Налогоплательщики Севастополя уплатили в бюджет более 21 миллиарда рублей. На 20% больше, чем в 2020 году

На расширенном заседании коллегии подведены итоги работы Управления за 2021 год. Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила отметил, что экономика региона «подстроилась» жить в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и показывает положительную динамику. На территории Севастополя за 2021 год в консолидированный бюджет страны мобилизовано 21,8 миллиардов рублей, что на 20% превышает уровень поступлений за 2020 год. Поступления в Федеральный бюджет составили 5,9 миллиардов – рост к показателям предыдущего года составил 19%.

В бюджет субъекта мобилизовано 15,8 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим годом рост поступлений составил 2,6 миллиардов рублей. В государственные внебюджетные фонды Управлением мобилизовано 13,3 миллиарда рублей страховых взносов, что также превышает уровень поступлений за предыдущий год на 10%.

В ходе коллегии было отмечено, что количество состоящих на учете налогоплательщиков различных категорий составляет более 400 тысяч. Из этого числа более 9,1 тысяч налогоплательщиков применяют специальный налоговый режим для самозанятых граждан– налог на профессиональный доход. За 2021 год количество самозанятых выросло практически в 4,5 раза. За полтора года своего существования, этот режим показал свою эффективность: из вставших на учет, почти 93% – впервые зарегистрированные лица. В прошлом году этой категорией налогоплательщиков перечислено в бюджет города более 28 миллионов рублей. По предварительным прогнозам, в текущем году эта сумма вырастет до 71 миллиона.

С начала 2021 года Управление участвовало в реализации двух отраслевых проектов ФНС России «Общественное питание» и исключение недобросовестного поведения на рынках города — индикатором работы стал рост выручки в этих сферах. Современные технологии позволяют налоговой службе в режиме реального времени увидеть данные по каждой онлайн кассе и выявить точки с высоким риском, в обороте которых наблюдаются аномалии в расчетах, «молчащие» кассы, в том числе с использованием мобильных приложений. В 2021 году проведено 563 проверки соблюдения законодательства о применении ККТ, из них в ходе 561 проверки выявлены нарушения.

Управлением по результатам контрольной работы за отчетный период дополнительно начислен 191 миллион рублей – это в 1,3 раза выше чем за 2020 год. При этом 62% доначислений обеспечено по результатам выездных проверок, результативность проверок составила 100 процентов. В 2,3 раза возросли доначисления по камеральным проверкам, их рост составил 72,5 миллионов рублей. По результатам контрольных мероприятий в отчетном году в бюджет поступило 370 миллионов рублей, из которых 87% по результатам контрольно-аналитической работы.

Комментируя достигнутые результаты работы А.Н. Могила отметил, что основными задачами на текущий год должно стать обеспечение динамики поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с экономическими показателями региона. Руководитель Управления поставил перед подчиненными задачи на 2022 год, в числе которых пресечение схем ухода от налогообложения, повышение эффективности предпроверочного анализа и контрольной работы, а также обеспечение проведения мероприятий, направленных на снижение совокупной задолженности и сокращение рисков образования нового долга.

В заседании коллегии в режиме ВКС приняли участие Главный федеральный инспектор по городу Севастополю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе А.И. Акулов, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин, Председатель Законодательного Собрания города Севастополя В.В. Немцев, председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания города Севастополя по бюджету В.В. Аксенов, председатель постоянного комитета по экономике Законодательного Собрания города Севастополя Е.Г. Дубовик, и.о. директора Департамента финансов города Севастополя А.В. Плотников.

Председатель Законодательного собрания города Севастополя В.В.Немцев отметил, что с налоговой службой налажено эффективное взаимодействие по совершенствованию регионального законодательства, в том числе в части разработки региональных мер поддержки бизнеса, что позволило оперативно реагировать на вызовы пандемии.

Заместитель губернатора А.Н.Парикин поблагодарил коллектив Управления за высокие результаты в работе, отметив профессиональный подход и высокую функциональность налогового ведомства региона. Он уточнил, что в текущем году будет продолжена работа по урегулированию и взысканию налоговой задолженности на межведомственной комиссии при Правительстве Севастополя. Заместитель Губернатора подчеркнул, что работа налоговой службы по исключению необоснованно заявленных убытков, в том числе государственных предприятий, а также контроль за участниками государственной программы в части полноты исчисления налогов и сборов, безусловно благоприятно скажутся на устойчивых поступлениях в бюджет.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!