Налогоплательщики Севастополя уплатили в бюджет свыше 44 миллиардов рублей

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила на заседании коллегии подвёл итоги работы за 8 месяцев, отметив положительную динамику налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Руководитель Управления доложил, что в текущем году в бюджетную систему России поступило 44,2 миллиарда рублей, что на 9 миллиардов, или на 26%, выше показателей прошлого года. В федеральный бюджет мобилизовано 9,4 миллиарда рублей, рост поступлений составил 30%. Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование составили 14,4 миллиарда рублей, что на 18% превышает поступления прошлого года за сопоставимый период прошлого года.

Поступления в бюджет Севастополя составили 21,9 миллиарда рублей, рост к показателям прошлого года – 25%. Благодаря проведенной работе Управления по привлечению к представлению отчетности и уплате налога на прибыль по месту учета обособленных подразделений, в бюджет города дополнительно привлечено 11 миллионов рублей.

Алексей Могила напомнил, что в преддверии кампании уплаты имущественных налогов, которые являются значимым источником формирования регионального и местных бюджетов, необходимо обеспечить информирование граждан о способах получения уведомлений и уплаты налогов в срок, а также принять действенные меры по урегулированию задолженности. Севастопольцам уже сформировано 166 тысяч налоговых уведомлений, массовая рассылка которых начнется с середины сентября. По итогам расчета физическим лицам за 2024 год начислено 802 миллиона рублей имущественных налогов. Сумма начислений на 33% превышает прошлогодние значения, что обусловлено увеличением количества объектов, вовлеченных в налоговый оборот, а также увеличением ставок по налогу на имущество и изменению кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Руководитель Управления осветил позитивный результат работы региональной налоговой службы по контролю за полнотой учета выручки при расчетах с потребителями. В Севастополе зарегистрировано порядка 17 тысяч единиц онлайн-касс, которые передают данные в автоматическом режиме и позволяют определить нарушителей с помощью индикаторов риска. По итогам реализации проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынках» в Севастополе выручка в этой сфере выросла в 3 раза.

В ходе коллегии были проанализированы итоги по всем ключевым направлениям деятельности и определены задачи повышения эффективности работы регионального Управления ФНС России.

Алексей Могила поставил перед коллективом задачу по обеспечению динамики поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики, а также проведение эффективных мероприятий, направленных на снижение задолженности и сокращение рисков образования нового долга.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

