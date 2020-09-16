Налоговая служба Севастополя: единый налоговый платеж – это удобно

В Налоговой службе Севастополя напоминают: уплатить налоги можно с помощью единого налогового платежа.

Такой способ уплаты налогов, в любой удобный момент, ещё до получения налогового уведомления, является по сути авансовым платежом в счет любого из имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на имущество или в счет нескольких имущественных платежей сразу. Кроме того, с 1 января 2020 года возможности единого налогового платежа расширились — авансом также можно уплачивать налог на доходы физических лиц, начисленного в соответствии с пунктом 6 статьи 228 НК РФ (налог с доходов в виде вознаграждения, выплачиваемого правопреемникам авторов произведений науки, литературы, искусства, авторов изобретений и т.д.), — поясняют в пресс-службе ведомства.

Единый налоговый платеж, подчёркивают специалисты, позволяет сократить время на оформление платежных документов, уменьшить долю невыясненных поступлений, а также помогает налогоплательщикам своевременно исполнять налоговые обязательства по имущественным налогам и НДФЛ.

В течение года единый налоговый платеж отражается как аванс, а 1 декабря налоговая служба произведет зачёт уплаченной суммы в счет начисленных налогов. Единый платеж можно вносить и за других лиц, например, за супруга или родителей. Если внесенная сумма окажется больше начисленной и после зачета останется переплата, ее можно вернуть по заявлению.

Напомним, что имущественные налоги физические лица уплачивают по налоговым уведомлениям, которые направляются им по почте или в электронном виде через «Личный кабинет для физических лиц». В личном кабинете также можно увидеть все уплаченные суммы, в том числе отправленные на счёт единого налогового платежа.