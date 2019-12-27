Налоговая служба Севастополя: единый налоговый платеж не отменяет уплату налогов

Налоговая служба Севастополя подчёркивает: в связи с распространением недостоверной информации в медиа пространстве и социальных сетях Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю разъясняет, что введение Единого налогового платежа не означает, что налоги стали «добровольными пожертвованиями», которые можно не платить.

Единый налоговый платеж — это ещё один удобный способ для граждан уплачивать налоги, то есть исполнять конституционную обязанность. Напомним, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации все обязаны платить налоги. Имущественные налоги физические лица уплачивают по налоговым уведомлениям, которые направляются им по почте или в электронном виде через личный кабинет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Единый налоговый платеж позволяет оплатить налоги на будущее: то есть не уплачивать в последний день всю сумму, а внести деньги заранее. По сути, это авансовый платеж в счет любого из имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на имущество или в счет нескольких имущественных платежей сразу в любой удобный момент ещё до получения налогового уведомления. В течение года он будет отражаться как аванс, а 1 декабря налоговая инспекция произведет зачёт. Единый платеж можно вносить и за других лиц: например, за супруга или родителей. Если внесенная сумма окажется больше начисленной и после зачета останется переплата, ее можно вернуть по заявлению.

Единый налоговый платеж позволяет сократить время на оформление платежных документов, уменьшить долю невыясненных поступлений, а также помогает своевременно исполнять налоговые обязательства по имущественным налогам.

С 1 января 2020 года возможности единого налогового платежа расширятся: авансом также можно будет уплачивать налог на доходы физических лиц.