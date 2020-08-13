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Налоговая служба Севастополя: истекает срок подачи заявлений для компенсации затрат на дезинфекцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 13.08.2020

В Налоговой службе Севастополя подчёркивают: налогоплательщики, претендующие на получение субсидии, должны поторопиться — до граничного срока направления заявления осталось 3 дня.

Размер субсидии составляет 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Индивидуальные предприниматели без наемных работников могут получить 15 000 рублей. Проверить право на получение субсидии можно воспользовавшись возможностями промо-страницы на главной странице сайта ФНС России «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия», — поясняют в пресс-службе ведомства.

Получить субсидию на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции смогут организации и предприниматели по перечню отраслей экономики к постановлению Правительства от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции».

Постановлением определен исчерпывающий Перечень видов деятельности с кодами ОКВЭД, которые могут претендовать на получение субсидии:

  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);
  • деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
  • деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);
  • деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
  • деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
  • ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);
  • стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);
  • образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
  • предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).

Отдельно в Постановлении определены правила предоставления субсидий для объектов туристской индустрии. Их определяют не по кодам ОКВЭД, а по единому перечню классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Гостиницы, внесенные в этот реестр, имеют право на субсидию, только если у них номерной фонд не превышает 100 номеров.

Получить субсидию смогут НКО — частные образовательные организации с лицензией, имеющие основной вид деятельности образование. При этом они должны быть включены в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса по состоянию на 1 июля 2020 года.

Не образовательные НКО для права претендовать на субсидию должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций  по состоянию на 1 июля 2020 года.

В настоящее время уже более 2000 севастопольских бизнесменов воспользовались своим правом и получили субсидию.

Налоговая служба Севастополя: истекает срок подачи заявлений для компенсации затрат на дезинфекцию

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