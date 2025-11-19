Налоговая служба Севастополя напоминает: уплатить налоги за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря

До срока уплаты налогов осталось меньше 2 недель: исполнить налоговые обязательства необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

Налоговые уведомления в сентябре–октябре были направлены собственникам имущества через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым отправлением с уведомлением по адресу регистрации или через портал государственных услуг, если пользователь подключил эту функцию.

В состав налоговых уведомлений вошли суммы начислений по земельному и транспортному налогам, а также по налогу на доходы физических лиц (в случае если налог не удержан налоговым агентом), налогу по процентным доходам от вкладов в банках и налогу на имущество физических лиц. В случае, если у гражданина имеется льгота, которая полностью освобождает владельца от уплаты налога, а также если общая сумма налогов в уведомлении составляет менее 300 рублей, уведомления не направляются.

Гражданам доступны различные варианты уплаты налогов, например, через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на сайте Госуслуг. Оплату можно осуществить через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, размещенный в уведомлении, а также через QR-код, размещенный на уведомлении.

В случае, если уведомление по каким-либо причинам не получено, можно обратиться в налоговую службу через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или лично по адресам Управления: ул. Героев Севастополя, д. 74; ул. Пролетарская, д. 24; ул. Кулакова, д. 37. Получить налоговое уведомление можно также в отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе.

Своевременно уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки — со 2 декабря на сумму неуплаченных налогов начнут начисляться пени.

Уточним, что согласно Налоговому кодексу РФ, ставка пени для физлиц составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ. С учетом действующей на сегодняшний день ставки за каждые 100 рублей недоимки будет списываться 5,5 копейки пени ежедневно.

Кроме того, налоговые органы вправе взыскать налоговую задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, гражданин не исполнил требование об уплате и задолженность является бесспорной.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

