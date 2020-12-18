Налоговая служба Севастополя: как получить патент?

Налоговая служба Севастополя напоминает: с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения. Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган заявление о выдаче патента, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Для получения патента индивидуальный предприниматель должен подать в налоговый орган заявление по рекомендуемой форме (форма КНД 1150010) .

Постановка на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, осуществляется налоговым органом, в который он обратился с заявлением на получение патента.

С 23 ноября в Севастополе реорганизованы налоговые органы и все государственные услуги ФНС России предоставляются Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю. При этом в городе сохранены налоговые офисы по прежним адресам:

ул. Пролетарская, 24;

ул. Героев Севастополя, 74;

ул. Кулакова, 37.

Налогоплательщики, которые обращаются за патентом лично, могут посетить любой из трех операционных залов и там же получить готовый патент в установленные законом сроки.

Предприниматели, подавшие заявление на получение патента по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), смогут получить готовый документ по адресу ул. Героев Севастополя, д. 74.

Напомним, что на официальном сайте ФНС России с помощью онлайн может рассчитать сумму патента воспользовавшись сервисом «Налоговый калькулятор- Расчет стоимости патента» .