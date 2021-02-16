Налоговая служба Севастополя: льготные налоговые ставки IT — компаний: условия применения

С 2021 года для компаний, которые работают в сфере компьютерных технологий установлены льготные налоговые ставки. Об условиях их применения налогоплательщики смогут узнать на онлайн конференции «Налоговый IT-маневр: обсуждение актуальных вопросов с ФНС России».

Мероприятие состоится 25 февраля 2021 года в 10:00 по московскому времени. Для участия в онлайн – конференции необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://taxcomevents.timepad.ru/event/1534237/?utm_refcode=aaf6addebd3b8097a75f30aaa7352f09d9989115 .

Напомним, что с 2021 года для компаний, которые работают в сфере компьютерных технологий установлены льготные налоговые ставки:

3 процента – для налога, поступающего в федеральный бюджет;

0 процентов – для налога, поступающего в региональный бюджет.

При этом, льготные ставки вправе применять две категории организаций:

те, кто работает в сфере информационных технологий, в том числе сопровождает собственные компьютерные продукты;

разработчики (проектировщики) изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Кроме того, у IT – компаний должна быть аккредитация Минкомсвязи, а разработчики электронных изделий должны быть включены в специальный реестр Минпромторга (Справочно: в нашем регионе это 32 организации).

Указанные выше льготные ставки не вправе применять те организации, которые сопровождают продукты других IT – компаний. Например, дорабатывают компьютерную программу по договору подряда. Речь о поддержке организаций – разработчиков собственных компьютерных продуктов.

Условия применения льготных ставок:

доход более 90% от продажи и обслуживания собственного программного обеспечения;

программное обеспечение не должно быть предназначено для рекламы и торговли;

численность сотрудников не менее 7 человек.

С введением льготных налоговых ставок IT – компании не смогут единовременно списывать на расходы стоимость ЭВМ. Пункт 6 статьи 259 Налогового кодекса РФ, который позволял не амортизировать такие основные средства, с 2021 года утратил силу.