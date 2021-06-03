Налоговая служба Севастополя: на личном приеме — о самом важном

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А. Н. Могила провел личный прием граждан по вопросам налогообложения в приемной президента Российской Федерации в Севастополе.

Правом на личный прием у руководителя службы 2 июня 2021 года воспользовались индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и граждане, которых интересовали вопросы применения контрольно-кассовой техники, получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке, порядка расчета налога на имущество физических лиц, получения и применения усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпускаемой удостоверяющим центром ФНС России, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Руководитель регионального налогового ведомства, отвечая на вопросы налогоплательщиков, отметил, что УФНС России по г. Севастополю участвует в пилотном проекте по выпуску электронной подписи, и уже сейчас получить КЭП смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы непосредственно в налоговых органах на безоплатной основе.

В УФНС России по г. Севастополю организованы точки выдачи электронных подписей удостоверяющего центра ФНС России по следующим адресам Управления:

Обособленное подразделение № 1, ул. Героев Севастополя, 74;

Обособленное подразделение № 2, ул. Пролетарская, д. 24;

Обособленное подразделение № 3, ул. Кулакова, 37.

Для записи КЭП необходимо предоставить сертифицированный ключевой носитель информации — токен (сертификат соответствия от ФСТЭК или ФСБ). Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.

По вопросам получения и использования КЭП ФНС России пользователи могут обращаться в Службу техни ческой поддержки или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

А.Н. Могила подчеркнул, что усиленная квалифицированная электронная подпись, выпускаемая удостоверяющим центром ФНС России может быть использована в любых правоотношениях гражданско-правового характера, поскольку в сертификате электронной подписи содержатся все необходимые для аутентификации пользователя сведения (ИНН, СНИЛС, ИНН предприятия, ФИО и т.д.).

По мнению руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могилы, личный прием — важное средство коммуникации с гражданами, позволяющее не только ответить на вопросы, непосредственно в ходе приема, но и определить тематику вопросов, которые будут рассматриваться в ходе вебинаров и других мероприятий для налогоплательщиков.