Налоговая служба Севастополя: на личном приеме — о самом важном

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А. Н. Могила провел личный прием граждан по вопросам налогообложения в приемной президента Российской Федерации в Севастополе.
Правом на личный прием у руководителя службы 2 июня 2021 года воспользовались индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и граждане, которых интересовали вопросы применения контрольно-кассовой техники, получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке, порядка расчета налога на имущество физических лиц, получения и применения усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпускаемой удостоверяющим центром ФНС России, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.
Руководитель регионального налогового ведомства, отвечая на вопросы налогоплательщиков, отметил, что УФНС России по г. Севастополю участвует в пилотном проекте по выпуску электронной подписи, и уже сейчас получить КЭП смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы непосредственно в налоговых органах на безоплатной основе.
В УФНС России по г. Севастополю организованы точки выдачи электронных подписей удостоверяющего центра ФНС России по следующим адресам Управления:
- Обособленное подразделение № 1, ул. Героев Севастополя, 74;
- Обособленное подразделение № 2, ул. Пролетарская, д. 24;
- Обособленное подразделение № 3, ул. Кулакова, 37.
Для записи КЭП необходимо предоставить сертифицированный ключевой носитель информации — токен (сертификат соответствия от ФСТЭК или ФСБ). Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.
По вопросам получения и использования КЭП ФНС России пользователи могут обращаться в
А.Н. Могила подчеркнул, что усиленная квалифицированная электронная подпись, выпускаемая удостоверяющим центром ФНС России может быть использована в любых правоотношениях гражданско-правового характера, поскольку в сертификате электронной подписи содержатся все необходимые для аутентификации пользователя сведения (ИНН, СНИЛС, ИНН предприятия, ФИО и т.д.).
По мнению руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могилы, личный прием — важное средство коммуникации с гражданами, позволяющее не только ответить на вопросы, непосредственно в ходе приема, но и определить тематику вопросов, которые будут рассматриваться в ходе вебинаров и других мероприятий для налогоплательщиков.
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