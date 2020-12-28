Налоговая служба Севастополя: налогоплательщики, применяющие ЕНВД могут стать «самозанятыми»

В Налоговой службе Севастополя отмечают: предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), в оставшиеся дни 2020 года должны определиться и выбрать для себя другой режим налогообложения.

Напомним, что с 1 июля на территории города Севастополя вступил в действие Закон города Севастополя от 29 мая 2020 года № 579-ЗС «Налог на профессиональный доход». Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Процесс регистрации очень прост и не требует посещения налоговой инспекции, она осуществляется одним из следующих способов:

через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через AppStore; через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России.

Кроме того, зарегистрироваться можно воспользовавшись услугами уполномоченных кредитных организаций.

Перечень кредитных организаций и операторов электронных площадок размещен на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/credit-orgs/, https://npd.nalog.ru/aggregators/).

Датой постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика является дата направления в налоговый орган соответствующего заявления.

Таким образом, если налогоплательщик в связи с отменой ЕНВД изъявил желание перейти на уплату налога на профессиональный доход, то ему необходимо не позднее 1 января зарегистрироваться в качестве «самозанятого».

Если налогоплательщик ЕНВД зарегистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход, например, 11.01.2021, то в период с 01.01.2021 и до даты регистрации в качестве налогоплательщика НПД, он будет считаться применяющим общую систему налогообложения и, соответственно, на такого налогоплательщика возлагается обязанность по уплате налогов и по представлению отчетности за указанный период в соответствии с общим режимом налогообложения.

Уточним, что 2000 севастопольцев уже зарегистрировались в качестве «самозанятых» и начали применять новый режим налогообложения.